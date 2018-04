POVESTE CU POEZIE SI INGERI…. O lansare de carte neobisnuita a avut loc ieri in Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Matca, judetul Galati, sub egida Asociatiei „Nascuta Inger” din Piatra Neamt si cu sprijinul Redactiei cotidianului Vremea Noua, volumul „Fara Prihana”, al autorului Ionut Bucsa, decedat intr-un tragic accident in 13 septembrie 2015. Coordonatoarea [...]