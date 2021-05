Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica Coldplay a lansat "Higher Power" pe platformele de streaming iar videoclipul a fost publicat pe YouTube. Muzicienii au prezentat noua compozitie in premiera cu ajutorul astronautului francez Thomas Pesquet, aflat pe Statia Spatiala Internationala pentru o misiune de 6 luni.…

- Trupa britanica Coldplay a ales o modalitate insolita pentru a marca lansarea de vineri a celui mai recent single al ei, "Higher Power", care a fost difuzat in premiera mondiala la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza Reuters. Membrii acestui grup rock, devenit cunoscut…

- Zvonurile despre un nou single Body & Soul se confirma! Dupa 20 de ani de la lansarea super hitului “Super femei”, baieții, fani cu legitimație ai frumuseților patriei, blonde, brune, sau roșcate, revin cu un nou single: “Fetele din Romania”! Inconjurați, ca de obicei, de fete frumoase, Body & Soul…

- Astronautul francez Thomas Pesquet va fi prezent in fiecare saptamina pe postul de radio public Fip in cursul celei de-a doua misiuni spatiale care urmeaza sa inceapa pe 22 aprilie, data decolarii spre Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza AFP. Postul de radio muzical a organizat o serie de…

- Astronautul francez Thomas Pesquet va fi prezent in fiecare saptamana pe postul de radio public Fip in cursul celei de-a doua misiuni spatiale care urmeaza sa inceapa pe 22 aprilie, data decolarii spre Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza AFP. Postul de radio muzical a organizat o serie de…

- Inima unui astronaut care a stat un an pe Stația Spațiala Internaționala (SSI) și-a diminuat greutatea cu 27%, potrivit unu studiu publicat in revista Circulation și preluat de New York Times, scrie Hotnews. Scott Kelly, astronautul cu pricina, a stat in spațiu intre 2015 și 2016. Inima acestuia s-a…

- Astronautul francez Thomas Pesquet, care va parasi Terra pe 22 aprilie pentru cea de-a doua misiune a lui pe Statia Spatiala Internationala (ISS), va fi comandantul de bord al acesteia pentru o parte a sejurului pe care il va petrece pe orbita Pamantului, a anuntat marti Agentia Spatiala Europeana…

- Premiera mare in dimineața asta in matinul Virgin Radio Romania. Bogdan și Ionuț au dat PLAY in PREMIERA noului single de la Smiley și Killa Fonic – Lasa Inima Sa Zbiere. Piesa reprezinta prima colaborare dintre cei doi artiști, și, de asemenea, prima piesa pe care Smiley o lanseaza in 2021. „Urmeaza…