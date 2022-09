Lansare Mainet EA: platformă de trading Forex automatizat produsă în România Pandemia a cauzat numeroase probleme in societate in ultimii doi ani. Multe afaceri au fost nevoite sa se reinventeze, mulți angajați sa se reprofileze, iar investitorii au fost puși la mare incercare. Conștientizand toate aceste probleme, Ciprian Ciceu , fondator și CEO al BeTrader Academy Romania, și-a dedicat timpul pentru a gasi soluții cu privirea la obținerea veniturilor de acasa. Analizand oportunitațile oferite de piața financiara FOREX, precum și de cea a criptomonedelor, echipa lui Ciceu a dezvoltat un algoritm care faciliteaza tranzacționarea profitabila automatizata, folosind indicatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google tocmai a anunțat disponibilitaea funcției de ruta ecologica in Google Maps , in Romania, dar și in alte peste 40 de state din Europa. Opțiunea va fi disponibila incepand cu aceasta saptamana, iar utilizatorii vor putea alege sa ajunga la punctul de destinație pe ruta care consuma cel mai puțin…

- Dupa finalizarea intreținerii preventive de vara, intreprinderile americane au inceput sa mareasca aprovizionarea cu gaz natural lichefiat (GNL) in Europa. Incarcarea centralelor a atins maximul de la sfirșitul lunii iunie, pentru producție sunt folosiți 325 de milioane de metri cubi de gaz pe zi, iar…

- Pasiunea pentru tehnologie și inovație a adus impreuna peste o mie de participanți din Europa de Est, care au descoperit noutați despre NFT-uri, Inteligența Artificiala, DevOps și alte subiecte de actualitate. Endava, compania britanica de software, prezenta pe piața locala cu 10 centre de livrare,…

- O ampla investigatie jurnalistica efectuata de trei institutii renumite de presa dezvaluie existenta unei retele de tineri neonazisti care infiinteaza celule teroriste in Europa si SUA pentru a comite asasinate si atacuri armate. Printre membrii acestei retele figureaza si un minor de origine romana.

- Franta se confrunta de o saptamana cu un val de caldura care a provocat incendii de proportii in sud-vestul tarii. Oamenii si-au amintit de canicula din 2003, care a provocat 15 000 de morti in Franta. Dar cel mai crunt val de caldura inregistrat vreodata in Franta, soldat cu peste 46.000 de morti,…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, in noaptea de marti spre miercuri, proiectul Comisiei de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi din Europa incepand din 2035, impunand motoare 100- electrice, scrie AFP. Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021,…

- Industria aviatiei ruse se afla in criza de cand Occidentul a impus sanctiuni dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, interzicand companiilor aeriene ruse sa zboare catre destinatii din Europa, Statele Unite si alte tari. Companiile aeriene ruse au oprit in mare masura zborurile internationale, dupa…