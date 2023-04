Stiri pe aceeasi tema

- Avem și prima reacție a Deei, fosta soție a lui Dinu Maxer, dupa ce in presa au aparut imagini cu artistul și presupusa lui iubita. Cei doi au fost filmați in club, iar apropiații marturisesc ca le-a fost prezentata ca fiind noua partenera. Dinu Maxer nu și-a dorit sa comenteze pe baza acestui subiect!

- Imagini de o violența extrema au fost surprinse de reporterii GSP in apropierea stadionului din Ghencea, cu mai puțin de trei ore inaintea derby-ului dintre CSA Steaua și Dinamo, meciul cu risc maxim din liga secunda. In drumul lor catre Ghencea, susținatorii „cainilor” s-au intersectat cu doi steliști…

- Calin și Orianda Donca sunt impreuna de mai bine 14 ani. Cei doi s-au cunoscut la un seminar de dezvoltare personala pe care il susținea antreprenorul. Omul de afaceri și soția sa au impreuna cinci copii, de care se ocupa exclusiv Orianda Donca, dupa ce au fost scoși de la școala.

- Roxana Nemeș a fost, de curand, luata la rost de fani, dupa ce a postat o imagine care i-ar fi deranjat pe cei care o urmaresc, asta pentru ca oamenii s-au gandit ca gestul ar fi fost unul obscen.

- O familie de sirieni, printre care cinci copii, care a supravietuit seismului devastator ce a lovit sudul Turciei si-a gasit moartea in incendiul casei in care s-a refugiat in centrul tarii. Potrivit agentiei de presa DHA, familia s-a refugiat din districtul cel mai afectat Nurdagi, la rude, la periferia…

- Vaccinul ROR (impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei), cuprins in Programul Național de Imunizare pentru copii, lipsește de cateva luni din cabinetele medicilor de familie. La mijloc ar fi o achiziție intarziata a Ministerului Sanatații.

- Cheloo nu este foarte activ pe rețelele personale de socializare, insa atunci cand are ocazia impartașește momentele frumoase din viața lui cu fanii lui din mediul online. De aceasta data, celebrul rapper s-a filmat cu zambetul pana la urechi, pe sanie. Fanii au reacționat imediat cand l-au vazut. Iata…