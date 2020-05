Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga si Ariana Grande au lansat piesa "Rain On Me", al doilea single de pe noul album al celei dintai, "Chromatica", anunța MEDIAFAX.Noua piesa urmeaza single-ului "Stupid Love", iar Lady Gaga spune ca este o "metafora pentru lacrimi si cantitatea de alcool pe care o consuma pentru a-si…

- Lady Gaga a declarat, intr-un interviu acordat Apple Music, ca, in videoclip, fanii o vor vedea pe Ariana Grande facand lucruri pe care nu le-a mai facut pana acum. „Rain on Me" este inclusa pe viitorul album al lui Lady Gaga, „Chromatica", ce va fi lansat pe 29 mai.

- Lady Gaga si-a lansat, astazi, primul single solo din ultimii trei ani, „Stupid Love”. Piesa are si un videoclip antrenant, in care Lady Gaga apare ca o fiinta extraterestra cu parul roz, care isi...

