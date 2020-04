Lady Gaga canta cu Ariana Grande si Elton John pe noul ei album!

Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a distribuit numele pieselor de pe albumul cu numarul 6 pe care il va lansa in curand. Albumul se numește „Chromatica” și va livra o muzica pe care o sa vrem cu toții sa dansam, dupa spusele artistei. Pe tracklist sunt 3 colaborari care mai mult ca sigur vor inregistra vizualizari record atunci...…

- Dupa ce a lansat single-ul ”Stupid Love”, Lady Gaga se pregatește sa lanseze al 6-lea album pe data de 10 aprilie. Intr-o postare de pe Twitter, Lady Gaga a dat anunțul așteptat de fanii ei și le-a lasat și o poza din care am putea deduce ”cromatica” albumului. Welcome to “Chromatica”, coming April…

- Vedeta pop Lady Gaga a anuntat luni pe contul sau de Instagram ca va lansa pe 10 aprilie noul sau album intitulat "Chromatica", o productie discografica ce include si single-ul "Stupid Love" prezentat saptamana trecuta, relateaza EFE.

- Lady Gaga a confirmat titlul si data de lansare pentru cel de-al saselea album de studio, pe care este inclus single-ul „Stupid Love”, prezentat vineri. Artista a anuntat pe Twitter ca viitorul album este intitulat „Chromatica” si ca acesta va fi lansat pe 10 aprilie. Materialul discografic va cuprinde…

