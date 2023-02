Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a returnat cainii lui Lady Gaga dupa ce au fost furați in 2021 o da in judecata pe Gaga pentru ca nu a platit recompensa de 500.000 de dolari pe care susține ca a promis-o cantareața. In februarie 2021, cei doi caini ai lui Gaga, Koji și Gustav, au fost furați in timpul unui jaf, in care…

- Femeia care a returnat cainii lui Lady Gaga dupa ce au fost furați in 2021 o da in judecata pe Gaga pentru ca nu a platit recompensa de 500.000 de dolari pe care susține ca a promis-o cantareața.

- O tanara din Bunești a fost amendata cu 12.000 de lei, dupa ce a incercat sa scape de 7 caini, aruncandu-i in Someș. Cainii au fost gasiți de un pescar, iar in urma cercetarilor s-a reușit identificarea celei care i-a abandonat. Intamplarea incepe in luna decembrie, cand tanara din Bunești a sunat la…

- Iata gestul impresionant al unui rezident cu inima de aur. A platit cursa unui taxi pentru o femeie și bebelușul ei veniți cu salvarea, dar care nu aveau cu ce sa se mai intoarca acasa. Raspunsul medicului: „Spitalul nu are bani de ambulanțe sa duca toate țarancile de colo-colo ”. Pentru marea majoritate…

- O femeie a incercat timp de 10 ani sa ramana insarcinata și a ajuns sa fie pacalita de medic ca a fost operata. Georgiana susține ca a platit mii de euro din dorința de a deveni mama, insa ar fi ajuns sa fie țepuita la o clinica. Prin cate a fost nevoita sa treaca.

- Olive Westerman a calatorit prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic, și a locuit in Singapore timp de trei ani. Ea a lucrat ca asistenta medicala și a spus ca lucrul cu copiii i-a permis sa aiba mereu un suflet tanar, scrie LAD Bible. Acum, inca are același spirit. Olive și-a...…

- Elon Musk nu a mai platit chiria pentru birourile Twitter dintr-una din cladirile din San Francisco, iar datoria a ajuns la 136.260 de dolari. Compania de social media a fost data in judecata de proprietarul cladirii, scrie The Guardian.

- James Howard Jackson, in varsta de 20 de ani, a pledat vinovat pentru tentativa de omor, recunoscand ca a facut parte din grupul care l-a impuscat pe Ryan Fischer, un angajat ai cantareței Lady Gaga, in timp ce acesta plimba cei trei caini bulldog francez ai artistei, la Hollywood, in februarie 2021,…