“Lada cu zestre” revine la Piatra Neamț Festivalul de Arta populara “Lada cu zestre”, ediția a XVI-a, are loc in Parcul Tineretului din Piatra Neamț in perioada 27-29 mai, de vineri pana duminica. Manifestarea este organizata de Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț și face parte din calendarul “Targului de Piatra”. Iubitorii portului și ai artei populare pot admira și achiziționa costume populare, impletituri, podoabe și bijuterii, ceramica, covoare țesute manual, obiecte din lemn și lut, oua incodeiate și altele. Prima ediția a festivalului a avut loc in anul 2006, devenind destul de repede unul dintre targurile tradiționale ale orașului.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

