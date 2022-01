Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite iși propune sa plateasca aproape 6 milioane de dolari talibanilor pentru securitatea in Afganistan. ONU cauta sa plateasca pentru protecția in Afganistan personalului din Ministerul de Interne condus de talibani , al carui șef se afla sub sancțiuni ale ONU și SUA. De asemenea,…

- Numarul copiilor din Afganistan care nu au parte de suficienta mancare a crescut cu 3,3 milioane de cand talibanii au preluat controlul asupra tarii in august, conform unei analize a organizatiei Salvati Copiii, citata de DPA. La sfarsitul lunii noiembrie, 98% din populatie nu avea suficienta mancare,…

- Numarul copiilor din Afganistan care nu au parte de suficienta mancare a crescut cu 3,3 milioane de cand talibanii au preluat controlul asupra tarii in august, conform unei analize a organizatiei Salvati Copiii, citata de DPA.

- Numarul copiilor din Afganistan care nu au parte de suficienta mancare a crescut cu 3,3 milioane de cand talibanii au preluat controlul asupra tarii in august, conform unei analize a organizatiei Salvati Copiii, citata de DPA. La sfarsitul lunii noiembrie, 98% din populatie nu avea suficienta…

- Talibanii au facut prima execuție a unei activiste femeie afgana de cand au revenit la putere. O activista afgana a fost ucisa, fiind primul astfel de caz de la preluarea puterii de catre talibani. Frozan Safi, in varsta de 29 de ani, a disparut in urma cu doua saptamani. Activista și profesoara de…

- Talibanii sustin ca sunt in razboi cu narco-economia afgana, insa proprietarii plantatiilor de canabis stiu ca nu se va intampla nimic, relateaza sambata AFP intr-un reportaj, informeaza AGERPRES. Printre ei se afla si Ghulam Ali, care are o imensa plantatie de canabis in sud, vizibila de…

- Rusia, China si Iranul au cerut miercuri colaborarea cu talibanii in Afganistan pentru a asigura ''stabilitatea'' in regiune, solicitandu-le acestora sa puna in aplicare ''politici moderate'', relateaza AFP, conform Agerpres.