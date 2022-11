Lacul Lebedelor premieră spectaculoasă la Opera Națională. Prețul biletelor Lacul Lebedelor premiera spectaculoasa la Opera Naționala: Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 19 noiembrie, de la ora 18,30, premiera spectacolului de balet „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski. Prețul biletelor și alte detalii despre spectacol, in cele ce urmeaza. Adaptarea si punerea in scena este realizata de Oleg Danovski Jr., scenograf costume – Viorica Petrovici, scenograf decoruri – Adrian Damian, informeaza Opera Naționala din București, intr-un comunicat. Conducerea muzicala apartine lui Iurie Florea. Lacul Lebedelor premiera spectaculoasa la Opera Naționala Urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

