- Un accident rutier a avut loc azi in maieru. Un taximetrist a lovit din plin o fetița, pe trecerea de pietoni. Imagini cu momentul impactului: Un accident rutier a avut loc azi in Maieru. O fetița de 6 ani traversa strada pe trecerea de pietoni, cand a fost lovita in plin de un taxi. Bistrițeasnul.ro…

- Poliția din Buzau a primit o alarma falsa grava din partea unei fetițe de 10 ani. Copila a sunat la 112 și a spus ca este sechestrata, dar odata ce echipa formata de autoritați i-a dat de urma s-a aflat ca totul era, de fapt, o minciuna. In acest caz, s-a intocmit dosar penal.

- O fetița in varsta de 10 ani a fost lovita pe o trecere de pietoni din Sibiu de o autoutilitara condusa de un șofer care a fugit de la locul accidentului, fiind prins ulterior de catre polițiști.

- O drama a lovit fulgerator familia parintelui Nicolae Dima, de la Biserica “Sfantul Nicolae dintr-o Zi”, dupa ce fetița sa, Ecaterina, a fost internata in stare grava in spital. Vasile Ioana , colegul parintelui Dima de la parohie, a anunțat ca ftița a acuzat dureri de cap, descoperindu-i-se formațiuni…

- Fetița de doi ani din Singerei, care s-a intoxicat cu medicamente a iesit din coma și urmeaza sa fie externata. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Maxim Cazacu, purtatorul de cuvant la Institutul Mamei și Copilului.

- O fetița de 4 ani și-a pierdut viața, sambata, dupa ce a fost spulberata de o mașina pe șosea. Nenorocirea s-a produs in momentul in care fetița incerca sa treaca strada. Accidentul groaznic a avut loc pe DN 55, in localitatea Lișteava, din județul Dolj. Șoferul de 37 de ani care a lovit in plin fetița…

- O fetita, in varsta de 11 ani, a fost lovita, luni, pe o trecere de pietoni din municipiul Vaslui de o masina de politie, informeaza Agerpres. „Am fost sesizati, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in urma caruia o minora, de 11 ani, ar fi fost acrosata, in zona unei treceri…

- Accidentul s-a produs luni dupa-amiaza pe o trecere de pietoni amplasata la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Decebal din municipiul Vaslui. O autospeciala aparținand Biroului Rutier Vaslui a lovit o minora de 11 ani care s-a angajat in traversarea strazii. Polițistul de la volan acordase prioritate…