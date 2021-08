LaCassa Parc Residence, ansamblul imobiliar din inima naturii Pandemia care ne-a inchis in case in ultima perioada ne-a facut sa ne reconfiguram prioritatile si sa ne apreciem mai mult caminul. Sa intelegem cat este de important sa te simti bine la tine acasa si cat conteaza sa vezi un coltisor de verdeata pe fereastra. Asa ca LaCassa Parc Residence ar putea fi considerat unul dintre cele mai ofertante proiecte rezidentiale din oras. Cu garsoniere si apartamente spatioase si aerisite si cu vederi panoramice asupra celei mai frumoase zone a Craiovei, grandiosul parc “Nicolae Romanescu”, Lacassa Parc Residence este nu doar un spatiu de locuit, ci unul de trait.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

