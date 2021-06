Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian l-a ales miercuri pe Isaac Herzog, politician de centru-stanga, ca președinte al țarii. Acesta il va succeda pe Reuven Rivlin. Herzog a invins-o la votul din Parlament pe candidata rivala Miriam Peretz, educatoare și mama a doi ofițeri de infanterie israelieni uciși in lupta.…

- Liderul opozitiei din Israel, Yair Lapid, s-a apropiat miercuri de debarcarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu si de formarea unui nou guvern dupa ce a fost de acord cu conditiile puse de mai multe partide, inclusiv unul condus de ministrul apararii, Benny Gantz, a anuntat un purtator de cuvant,…

- Laburistul Isaac Herzog, in varsta de 60 de ani, a fost ales președinte al statului Israel, miercuri, 2 iunie, de catre deputați, in mijlocul unei crize politice și a orelor unui ultimatum pentru a forma un guvern de coaliție. Herzog il inlocuiește astfel pe Reuven Rivlin in aceasta funcție mai mult…

- Noi atacuri cu rachete a avut loc marți seara, 11 mai, intre Israel și militanții palestienii din Fașia Gaza, relateaza BBC. Potrivit sursei citate, mișcarea Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei Tel Aviv, dupa ce o lovitura aeriana israeliana a distrus un bloc cu 13 etaje…

- Reunit in regim de videoconferinta, Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet (FRB) a aprobat cu majoritate de voturi revocarea Adunarii Generale ordinare de Alegeri. „Se aproba cu majoritate de voturi (13 voturi pentru si 1 abtinere) revocarea convocatorului de Adunarea Generala ordinara de…

- Fostul presedinte al Maldivelor si actual sef al parlamentului, Mohamed Nasheed, a fost ranit in cursul serii de joi in explozia unei bombe in fata resedintei sale din capitala tarii, Male, au anuntat vineri surse oficiale, transmite AFP si dpa. Foto: (c) Dinuka Liyanawatte / REUTERS Nasheed, in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit marti un nou impuls pentru cariera sa politica, dupa ce presedintele Reuven Rivlin l-a mandatat sa formeze un nou guvern in urma alegerilor legislative de la 23 martie incheiate neconcludent, relateaza Reuters si AFP. "Am luat decizia pe baza recomandarilor…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins luni fara comentarii ultimul apel al fostului presedinte Donald Trump legat de alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut, transmite Reuters. La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump pentru a anula alegerea…