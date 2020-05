La Viena va apărea primul parc cu distanţare socială Pini, mesteceni și garduri vii. Oamenii se vor putea auzi, insa nu se vor putea vedea, sau atinge unul de altul: vor intra distanțați prin porti diferite, dupa care vor patrunde intr-o rețea labirintica de alei verzi, bine delimitate intre ele. In vremea coronavirusului, se fac mii de proiecte pentru a relua, cel puțin parțial, viața intrerupta in urma cu aproximativ doua luni. Printre numeroasele Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pini, mesteceni si garduri vii. Oamenii se vor putea auzi, insa nu se vor putea vedea, sau atinge unul de altul: vor intra distantati prin porti diferite, dupa care vor patrunde intr-o retea labirintica de alei verzi, bine delimitate intre ele. Proiectul a fost propus de studioul austriac Precht, care…

- Potrivit CNN, OMS recomanda înlocuirea termenului de „distantare sociala” în contextul pandemiei de coronavirus, pentru ca poate implica un sentiment de deconectare de cei dragi, ceea ce poate avea un impact asupra sanatatii mentale, fiind important este ca oamenii sa ramâna…

- Oamenii scuipa pe pandemie si pe regulile de distantare sociala, iar strazile Capitalei arata ca niste furnicare, de parca n-ar muri zilnic oameni din cauza noului Coronavirus!Zeci de oameni se plimba nestingherit, fara masti, fara manusi, nemaivorbind de respectarea distantei

- Secretarul de Stat Raed Arafat a avertizat ca o ignorare a restricțiilor de circulație in aceasta perioada poate duce la o creștere vertiginoasa a numarului de cazuri. „Daca nu respectam regulile...

- Oamenii de stiinta au avertizat ca masurile de distantare sociala ar putea fi necesare la anumite intervale pana in 2022, in contextul in care, in absenta unui vaccin sau a unor tratamente, ne putem astepta la mai multe valuri epidemice, relateaza The Guardian.

- Carnavalul traditional din Cassel, Franta, a avut loc respectandu-se regulile de distantare sociala.Oamenii s-au costumat si au cantat de la ferestre sau din usa casei, anunța MEDIAFAX.Carnavalul traditional din Cassel, Franta, organizat de obicei in a doua zi a Pastelui catolic, a avut loc…

- Google a facut publice rapoarte despre deplasarile utilizatorilor sai, in contextul in care impartaseste o parte din aceste date cu autoritatile sanitare implicate in limitarea epidemiei de coronavirus.

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera un…