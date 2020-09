La usa unei batrane Intr-o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat cu un aspirator in mana. – As dori sa va prezint cel mai performant aspirator…, iar in acelasi moment arunca pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand…– Daca acest aspirator nu va curata TOT, promit ca restul il voi manca! Batrana, dupa ce asculta toata povestea, ii raspunde:– Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi-dimineata! Articolul La usa unei batrane apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi m-a trimis nevasta-mea sa-i cumpar niste struguri din piata. Cand am ajuns in sfarsit acasa cu strugurii pe care ii cumparasem, dupa ce in prealabil m-am oprit si am baut si eu o bere, ca omu’, a inceput sa zbiere la mine ca apucata: – Fir-ai al naibii de betiv, eu te-am trimis sa cumperi…

- Vine la coafor un tip cam chel… avea doar patru fire de par. – Pai bine domnule, si cum ai vrea sa te aranjez? – Cu carare pe mijloc, doua fire intr-o parte si doua intr-o parte. Peste un timp ii mai cade tipului un fir si se gandeste sa-si aranjaze iar parul. Frizerul: – Ei, acum cum il aranjam? –…

- Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la varsta de 66 ani, devenind la vremea respectiva cea mai batrana mama din lume. Astazi, fetița ei, Eliza, are 16 ani, iar intre cele doua se nasc tot mai des conflicte. Eliza are acum 15 ani și nu mai este copila timida de altadata. Ea este acum o adolescenta…

- Ruby a dezvaluit recent ca familia ei s-a marit, dupa ce a mai adoptat alte trei pisici. Ei bine, ultima decizie a artistei a suparat-o foarte tare pe bunica sa. Motiv pentru care, batrana are ceva de spus despre viața nepoatei sale.

- La macelarie suna telefonul: – Aveti picioare de porc? – Da! – Piept de rata? – Da! – Spate de bou? – Sigur! – Si cap de curcan? – Da, ma, da! – Ai de viata mea, da urat mai trebuie sa fii! Articolul La macelarie suna telefonul apare prima data in Bewoman.ro .

- Cel mai in varsta infractor dat in urmarire generala in Romania este o batranica de 80 de ani, acuzata de mai multe furturi din magazine alimentare. Polițiștii sunt acum in cautarea femeii, care de fiecare data a reușit sa scape fara vreo pedeapsa mai aspra.

- Doi cersetori in Italia, se intalnesc si se intreaba unul pe altul: – Cati bani ai strans azi?– 6 euro…– 6 euro? Ce ai facut de ai strans doar 6 Euro?– Am facut de toate – imbracat ponosit, saracacios, fata de milog, am si scris pe o placuta de carton ca am o nevasta si 4 copii de intretinut. Dar tu…

- La puscarie, doi colegi de celula discutau una-alta:– Ba, fratie, tie cati ani ti-au dat?– 5.– Da’ de ce?– Am spart cateva geamuri la serviciu.– Pai cum, frate, 5 ani pentru cateva geamuri??? Dar unde lucrai? – Pe un submarin… Articolul La puscarie doi tovarasi de celula apare prima data in Bewoman.ro…