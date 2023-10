Stiri pe aceeasi tema

- Devenita o ruina si un focar de infectie, fosta fabrica de tigari din Timisoara a ajuns (si) un adapost pentru migranti. Fosta fabrica a fost “vizitata” de polististi locali si politisti de frontiera, iar pentru mizeria constatata firma din Bucuresti care detine fabrica a fost amendata. Efective marite…

- Universitatea Politehnica Timișoara, unul dintre cei mai importanți susținatori ai programului „Timișoara 2023”, care și-a deschis spațiile pentru evenimente aflate la granița dintre știința și arta și care a lansat, la randul sau, o serie de proiecte in cadrul Capitalei Europene a Culturii, nu putea…

- Barbatul impuscat si injunghiat in gat cu surubelnita, joia trecuta, in parcarea unui supermarket din Arad, a murit. Dupa ce a fost declarat in moarte cerebrala, familia a fost de acord cu prelevarea de organe. Ficatul si rinichii sai au salvat trei vieti, conform Agerpres. Directorul medical al SJU…

- Deputatul timisorean Ovidiu Gant, reprezentant al minoritatii germane in parlament, a trait o experienta deloc placuta in timp ce calatorea cu trenul pe relatia Bucuresti – Timisoara. Potrivit portalului Club Feroviar, Gant a fost ciupit de de plosnite in vagonul de dormit cu care calatorea. Zeci de…

- „Brancusi: surse romanesti si perspective universale" de la Timisoara, cea mai consistenta expozitie dedicata lui Constantin Brancusi in tara sa natala in ultimii 50 de ani, va reuni peste 100 de lucrari ale artistului a caror valoare asigurata este de jumatate de miliard de euro. Istoricul de arta…

- Mai multe centre de transfuzie sanguina din țara, inclusiv cel din Bacau, și-au deschis porțile duminica, 27 august, in regim de urgența, pentru a fi alaturi de cei raniți in incidentul de la Crevedia. Donatorii sunt așteptați de urgența sa doneze la urmatoarele centre de transfuzie sanguina: Bacau:…

- La mijlocul anului dedicat Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și in deschiderea stagiunii 2023-2024, Teatrul Național din Timișoara invita publicul din Timișoara, vineri, 25 august, sambata, 26 august, duminica, 27 august și luni, 28 august, de la ora 19, in Sala 2, la un eveniment european…

- Cluj-Napoca ramane și in anul 2023 cel mai bun oraș studențesc al Romaniei, conform clasamentului QS al celor mai bune orașe academice pentru studenți ( https://www.topuniversities.com/city-rankings/2024 ). Potrivit informațiilor date recent publicitații, in Romania, prima poziție este ocupata de municipiul…