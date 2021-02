Un studiu recent a relevat anomalii oftalmologice importante la pacientii care au avut forme grave de COVID-19. O cercetare efectuata in Franta si publicata in revista Radiology subliniaza necesitatea efectuarii unor controale oftalmologice la pacientii cu forme grave de COVID-19 pentru a depista efectele infectiei cu noul coronavirus asupra ochilor si initierea unor tratamente adecvate. ... The post La unii pacienti cu COVID-19 pot sa apara probleme oculare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .