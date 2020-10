La un teatru de papusi La teatrul de papusi, pe scena, intra papusarul cu o papusa-ratusca pe mana. Ratusca deschide gura: – Si acum am sa va spun un banc cu politisti! Din sala se ridica un politist: – Ajunge! M-am saturat! Mereu se face misto de noi, politistii! Papusarul, rosind la fata, isi cere scuze. Politistul: – Eu n-am treaba cu dumneata, pari om serios, eu cu nenorocita aia de ratusca vorbesc! Articolul La un teatru de papusi apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

