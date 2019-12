Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc azi noapte in Iasi. Un cetatean strain a pierdut controlul masinii, la intersectia strazilor Lascar Catargi cu Sararie si a intrat cu autoturismul intr-un Volkswagen Crafter, parcat pe marginea drumului. Conducatorul auto, care s-ar fi aflat sub influenta bauturilor alcoolice,…

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Un acccident rutier s-a produs duminica, 24 noiembrie, pe drumul judetean 175, din judetul Suceava. Soferul de 18 ani conducea un Jeep cu volanul pe partea dreapta. El se afla in masina impreuna cu doi prieteni, unul de 18 ani si celalalt de 17 ani.

- Accident mortal, la Scrioaștea in Eveniment / on 19/11/2019 at 18:46 / O femeie și-a pierdut viața intr-un accident rutier produs, cu puțin timp in urma, pe DN65A, pe raza localitații Scrioaștea, informeaza IPJ Teleorman. Din primele informații, femeia in varsta de 68 de ani, din localitate,…

- Șoferul unei firme a distrus toata marfa dupa ce s-a rasturnat cu camioneta din cauza unei caprioare care i-a ieșit in fața. Din fericire, barbatul a scapat teafar. Evenimentul rutier s-a produs azi-dimineața pe Șoseaua Nordului din Buzau. Șoferul, care transporta oua din județul Dolj, a tras brusc…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier. Totul s-a petrecut dupa ce șoferul, care se indrepta spre Iași, unde sunt expuse moaștele Sfintei Parascheva, a adormit la volan, din cauza oboselii.

- Un barbat a fost ranit, miercuri, intr-un accident rutier petrecut la Vinerea. Acesta traversa strada pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost acroșat de un autoturism. Șoferul și-a continuat drumul, fara sa opreasca, iar polițiștii l-au gasit in Balomiru de Camp. Potrivit IPJ Alba, in 8 octombrie…

- "În jurul orei 14:35 a avut loc un accident rutier pe strada Clujului din municipiul Turda în dreptul Rompetrol, un autoturism care era încarcat pe o platforma tractata, nu a fost asigurat corespunzator și a cazut de pe platforma, lovind un pieton în vârsta de 28…