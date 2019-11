Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a suferit patru operații in doar trei saptamani. Creatorul de moda pare sa fi suferit foarte mult din pricina bolii sale, fiind suspect de cancer la colon atunci cand a plecat in Turcia. "Ma simt OK! Ma simt mult mai bine! E o perioada destul de grea, dar o sa fie bine, zic…

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu au facut senzație in cadrul unui eveniment organizat in aceasta seara, in Capitala. La doua luni dupa ce a fost operat, designerul arata mai bine ca niciodata și este intr-o forma de invidiat. Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta…

- Un taur a scapat de moarte ca prin urechile acului. Animalul a reusit sa fuga de la abator din Croatia cu putin timp inainte de a fi taiat si s-a ascuns intr-o padure din apropierea localitatii Kastel Novi.

- Catalin Botezatu se simte mult mai bine la aproape o luna de la operația grea pe care a suferit-o la colon și deja se pregatește pentru o noua prezentare de moda. Designerul s-a intors in Istanbul pentru a-și reface analizele care au ieșit foarte bine. Catalin Botezatu trebuia sa-si prezinte…

- Catalin Botezatu ( 52 de ani) a trecut pe langa moarte. Creatorul de moda se plangea de dureri foarte mari la nivelul abdomenului chiar si dupa operatia de apendicita pe care a suferit-o in aceasta vara, scrie click.ro. Atunci, medicii i-au spus ca de apendice sunt prinsi niste saculeti suspecti…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificila, dupa ce medicii i-au depistat o tumora. Designerul a oferit detalii despre intervenția chirurgicala pe care a suferit-o. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia dupa ce medicii i-au depistat o tumora la colon, extinsa de la apendice.…

- Catalin Botezatu a trecut printr-o perioada extrem de delicata. Celebrul designer a fost supus mai multor oeprații in ultima vreme, iar ultima dintre acestea a fost și cea dupa care s-a recuperat cel mai greu.

- Dupa ce a ajuns din nou pe mana medicilor, designerul Catalin Botezatu a explicat care a fost problema cu care s-a confruntat. Inaintea unei calatorii pe care urma sa o faca in Singapore, Catalin Botezatu a ajuns la spital, din cauza unor probleme de sanatate. Creatorul de moda a oferit detalii despre…