Stiri pe aceeasi tema

- Italia impune noi restricții in cinci regiuni, printre care se afla și Lombardia, dar le ridica in Sardinia, scrie AFP. Cele 20 de regiuni italiene sunt impartite in zone galbene, portocalii si...

- Ministerul italian al Sanatatii a decis sâmbata impunerea de restrictii suplimentare în cinci regiuni, printre care Lombardia, în contextul pandemiei de COVID-19, dar si ridicarea lor aproape în totalitate în Sardinia, conform AFP si Reuters.Cele 20 de regiuni italiene…

- Italia a ajuns la al treilea val pandemic, pe jumatate portocalie si rosie, cu focare de infectie locale izolate. Insula Sardinia devine in schimb prima zona alba, fara nici o infectare. Raman in vigoare restrictiile curente care se vor prelungi pana dupa Pastele catolic. Potrivit monitorizarii saptamanale…

- Alte 10 cazuri cu tulpina britanica de SARS-CoV-2 au fost identificate pe teritoriul Romaniei, informeaza, vineri, Ministerul Sanatatii. „Este vorba despre rezultatele probelor provenite din mai multe orase ale tarii in perioada 13 – 21 ianuarie 2021. Probele au fost prelucrate in laboratorul Medlife…

- Regiunea italiana Lombardia a fost declarata „zona rosie” dintr-o greșeala, in urma cu o saptamana, statisticile regionale fiind eronate. Un decret guvernamental semnat azi a rectificat situatia, relateaza News.ro . Regiunile Italiei sunt imparțite in prezent in trei tipuri de zone – galbena, portocalie…

- Italienii vor avea, astfel, parte de o saptamana de restrictii in care se va testa noul sistem de evaluare care va imparți țara in diferite culori ce corespund benzilor de risc epidemiologic, masura fiind, totodata, valabila și pentru a stabili criteriile pentru noua „banda alba”, care ar putea fi introdusa…

- Autoritatile de reglementare din Marea Britanie au sfatuit persoanele cu antecedente „semnificative” de reactii alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical al Serviciului National…

- Autoritațile din Spania au anunțat ca Sarbatorile de iarna pot fi petrecute in familie insa cu anumite restricții. Ibericii nu vor putea sa se reuneasca mai mult de zece persoane de Craciun si de Revelion si vor putea sa se deplaseze doar in mod exceptional dintr-o regiune in alta pentru a se alatura…