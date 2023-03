La trei ani de la Covid, încă se mai simt repercursiunile asupra sănătății Au trecut trei ani de la debutul pandemiei și inca se mai descopera repercusiuni pe termen lung al infecției Covid-19. Potrivit unui recent studiu publicat in revista JAMA Health Forum, persoanele diagnosticate cu Covid-19 sunt susceptibile de un risc mai ridicat de probleme cardiace și pulmonare, inclusiv de un risc dublu de deces. In decursul a 12 luni de monitorizare, studiul a analizat datele legate de cererile de rambursare a cheltuielilor de sanatate ale 13.435 de adulți diagnosticați cu Covid-19 in trecut și 26.870 de persoane care nu au avut aceasta infecție. Studiul a luat in considerare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

