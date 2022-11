La Tecuci au fost descoperite 20.000 de monede de la 1600, falsificate la „Bănăria” din Cetatea Sucevei O echipa de muncitori din Tecuci, care sapau un șanț pentru racordarea unei locuințe la canalizare, au descoperit o comoara ce parea de foarte mare valoare, pentru ca era vorba de un oala din ceramica in care erau peste 20.000 de monede din perioada Evului Mediu. Au fost chemați arheologii de la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci, care au scos vasul de ceramica cu mare grija, au studiat „comoara” și au stabilit ca este vorba de monede suedeze și ale Ducatului de Brandenburg care au circulat in Principatul Moldovei pe la 1600, dar și ca monedele sunt cel mai probabil imitații ale monedelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

