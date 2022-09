Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi se efectueaza cel puțin trei intervenții pe creier fara bisturiu și fara durere, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Chirurgia Gamma Knife este utilizata pentru a trata tumorile cerebrale, malformațiile arteriovenoase, nevralgia trigemenului, neuromul acustic și tremorurile. „Am reușit…

- Un baiețel de 1 an și 8 luni a ajuns miercuri la spital, dupa ce a cazut de la etajul doi al unui bloc din Giurgiu. Copilul era in casa cu mama lui. Poliția Giurgiu a fost sesizata de catre o femeie ca un copil a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copilul, de 1 an și 8 luni, ar fi cazut de la etajul…

- Baiețelul, in varsta de șase ani ranit in holul Primariei Capitalei, este in stare grava cu leziuni cerebrale, in secția de terapie intensiva a Spitalului de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”. O echipa multidisciplinara face toate investigațiile necesare in vederea stabilirii conduitei terapeutice…

- Un copil de șapte ani a fost ranit dupa ce s-a cațarat pe o coloana ornamentala, expusa in incinta Primariei Generale a Capitalei. Baiețelul a fost transportat la spital, fiind conștient la momentul preluarii de catre ambulanța. Luni, in jurul orei 13.40, in holul de la intrarea principala in sediul…

- Un caz foarte rar, comparabil cu un „mare ars", a fost tratat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Un baiat in varsta de 9 ani a fost diagnosticat cu o afectiune foarte rara, sindromul Stevens-Johnson, care poate pune in pericol viata si care afecteaza tegumentele impreuna…

- Un copil de 3 ani a fost fotografiat cand dormea pe jos, in salon spitalului Grigore Alexandrescu, unde era internat. Caldura era insuportabila si cel mic a decis sa se intinda pe jos. Copilul suferise o interventie chirurgicala. "Uneori, cand intram in salon, la baiat, il gaseam dormind pe jos. Din…

- Secția de arși a Spitalului de Urgența pentru copii Grigore Alexandrescu, de langa Piața Victoriei, este nou construita, in 2006. „Asta ridica o problema uriașa: cum sa faci in 2006 un proiect fara sistem centralizat de aer condiționat? Chiar daca ne pica banii din cer, actualii oameni care conduc sanatatea…

- Atributiile Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi preluate integral de Ministerul Sanatatii, conform unei hotarari de guvern aprobate ieri. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat ca in acest fel a fost actualizata strategia…