Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea oficiala a celei de-a II-a ediții a Festivalului – Concurs Național de Folclor ”Mioveni a avut loc joi, 12 august, de la ora 13.00, la Centrul Cultural, intr-o conferința de presa susținuta de managerul Centrului Cultural Mioveni, Alin Calinescu, primarul Ion Georgescu și viceprimarul…

- Prognoza de inflație pentru finalul acestui an a fost majorata la 5,6% Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Foto: Arhiva. Prognoza de inflație pentru finalul acestui an a fost majorata la 5,6% și la 3,4% pentru sfârșitul lui 2022, dupa cum a prezentat, ieri, guvernatorul…

- „22.000 de copii” cu parinții la munca in strainatate sunt crescuți de rude Foto: Arhiva. În România sunt peste 22.000 de copii crescuti de rude, în timp ce ambii parinti lucreaza în strainatate - atrage atentia organizatia Salvati Copiii, care a început…

- Sibiu Jazz Festival 2021 va avea loc in perioada 13-15 august, in Piata Mare, iar accesul la concerte va fi gratuit, informeaza News.ro. Vineri, 13 august, de la ora 19:00, vor urca pe scena Peter Sarosi ft. Vaughn Roberts (Sarosi Peter – clape, Pal Gabor – tobe, Gyergyai Szabolcs – bass,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania va incepe vineri cu o proiecție realizata simultan in 20 de orașe din Romania. In cadrul festivalului este programat și un show al unui celebru dansator, arata Mediafax. Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) se va desfașura in perioada…

- In capitala are loc o a doua editie a maratonului vaccinarii Maratonul vaccinarii. Foto: Arhiva/ Radio Timișoara La sfârsitul acestei saptamâni, în capitala are loc o a doua editie a maratonului vaccinarii. Vor fi tot 50 de fluxuri de imunizare alocate însa…

- Neversea se va organiza in acest an, dar la o noua data. A patra ediție a festivalului urma sa se desfașoare in perioada 8-11 iulie. Organizatorii spun ca setul de norme publicat de autoritați nu ofera predictibilitate și claritate pentru reluarea activitaților culturale. Decizia a fost sa reprogrameze…

- Arrival Festival, evenimentul care ar fi trebuit sa aiba loc la Lupeni, se amana pentru 2022. Unul dintre cele mai mari evenimente artistice din Valea Jiului care avea termen de desfașurare la sfarșitul lunii august, 2021 a fost reprogramat pentru vara anului 2022. Chiar daca restricțiile impuse…