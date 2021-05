La Sfântu Gheorghe va demara programul Pedibus La Sfantu Gheorghe va demara luni, 17 mai, programul Pedibus, prin intermediul caruia autoritatile locale isi propun sa determine cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala. Copiii care doresc sa participe la acest program vor fi preluati in fiecare dimineața din mai multe statii din oras si vor merge […] Articolul La Sfantu Gheorghe va demara programul Pedibus apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Luni, 17 mai, va incepe programul Pedibus – o inițiativa a Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe prin care ne dorim sa motivam elevii din oras sa mearga la școala pe jos, deoarece mersul pe jos este cea mai sigura, cea mai sanatoasa și cea mai distractiva metoda de a incepe ziua. Copiii care iși doresc…

