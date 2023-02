Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, trage un semnal de alarma și cere autoritaților de la București sa includa drumurile municipale intr-un sistem de radare fixe care pot trimite amenzi automat. Asta dupa ce ieri, 23 februarie, doi tineri de 19 ani au murit intr-un accident terifiant la Pasajul Michelangelo.…

- „Școala Altfel”, la Saveni. Activitațile din cadrul proiectului Școala Gimnaziala Nr.1, Saveni, alaturi de partenerii instituționali, Primaria orașului Saveni, reprezentata de domnul primar Relu Petru Tirzioru, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, reprezentat de domnul inspector general, prof. Bogdan…

- Din ce in ce mai multe comunitati maramuresene spera sa execute lucrari in interesul cetatenilor. Autoritatile locale tot semneaza, insa ramane de vazut cate dintre investitii se vor realiza. Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a mai semnat 60 de noi contracte…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 60 de noi contracte de finanțare, depuse prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența, in valoare totala de 133.094.865,29 de lei. Contractele au fost incheiate intre autoritațile…

- Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 120 de noi investiții, in 90 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Proiectele, in valoare totala de 348.534.149,19 lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere…

- Președintele Ionel Bogdan a semnat o dispoziție privind exercitarea unor atribuții de catre Lazar Doru Alexandru, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, privind implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Maramures”. ”Art.1. (1) Domnul LAZAR DORU ALEXANDRU,…

- Elevii Iercoșan Andrei și Chende Mihaela de la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare s-au calificat la Olimpiada Naționala de chimie, care se va desfașura in perioada 2-7 aprilie. ”Olimpiada de chimie s-a desfașurat in data de 4 februarie 2023. Au participat 16 elevi ai Colegiului Național ,,Vasile…

- Ne apropiem de Moș Nicolae, o sarbatoare așteptata mai ales de copii. Care așteapta cadouri, dincilo de nuielușele devenite tradiționale. Dar 6 decembrie inseamna și altceva. De sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae, Manastirea “Sfanta Ana” Rohia iși cinstește ocrotitorul Paraclisului, fiind deja stabilit…