Stiri pe aceeasi tema

- Activistul civic Adrian Dohotaru a intrat cu copiii pe iarba din jurul Bisericii Sfantul Mihail și a avut o experiența speciala.”Era deschisa poarta, așa ca ne-am așezat pe iarba. Ce nu e interzis, e permis. Cred ca putem admira biserica și piața și stand pe iarba, nu e lipsa de respect fața de biserica,…

- Un turist clujean, activist civic, care prezinta zonele frumoase ale Clujului a revenit cu lacul cu apa sarata de langa Baile Cojocna, unde accesul este gratuit. Activistul Adrian Dohotaru a mai prezentat și frumosul lac Tarzan, unde accesul este gratuit. ”Cojocna. Celelale baiM-am imbaiat…

- ”Lacul Tarzan”, cunoscut și sub numele de ”Lacul fara fund”, este locul unde te poți bucura de soare, apa sarata, fara sa scoți vreun ban din buzunar. Da, mai sunt și astfel de locuri. Activistul Adrian Dohotaru, mare amatori de locuri salbatice și neexplorate, a prezentat minunile Lacului Tarzan…

- Strazile județului Cluj par a fi pline de șoferi inconștienți care aleg sa se urce la volan sub influența alcoolului. La data de 28 mai a.c., in jurul orei 08.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au interceptat in trafic, pe DJ 103G, in localitatea Gheorgheni, un autoturism condus…

- Taximetriștii clujeni vor organiza un protest prin centrul orașului, pentru a-și cere dreptul de a circula pe toate benzile de transport public in comun.Taximetriștii clujeni au anunțat ca vor organiza o acțiune de atragere a atenției joi, 25 mai, incepand cu ora 11.00, pentru a cere administrației…

- Faci un bine și te trezești apoi ca tot ești de vina pentru ceva nu ai facut. A aflat asta un șofer din Iași care a ajutat un biciclist care tocmai cazuse de pe bicicleta de beat ce era. Polițiștii Secției 6 Politie Rurala Sarasau erau sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca pe DN 19, in comuna…

- Weekend-ul acesta incepe cu vreme frumoasa la Cluj, astfel ca vremea domoala de primavara ii incurajeaza pe clujeni sa iși petreaca timpul liber la aer curat. Iata cinci propuneri de zone perfecte și ușor accesibile, pentru un weekend pe bicicleta. Oricine poate incerca aceste rute, chiar și cu o bicicleta…

- Un clujean in varsta de 77 ani, dependent de insulina, este cautat de poliție și echipajele de salvatori inclusuiv de la CERT Rescue. Sunt vizate in special lacurile Clujului, unde ar fi mers la pescuit.Acesta a plecat marți, 2 mai, la pescuit și de atunci nu se mai știe nimic de el. Ultima data i-a…