La Rîfov- premii pentru „viitorul” aflat în băncile şcolilor! Luiza Radulescu Pintilie Cand o administratie locala dintr-o comuna se „coboara”- asa cum a facut cea a comunei Rifov- la nivelul celor mai mici locuitori ai asezarii, apreciindu-le si rasplatindu-le stradania si performantele scolare, neinvocand cum se intampla prea des ca prioritatile sunt atat de multe si banii atat de putini, e de fapt dovada ca reuseste sa se inalte acolo unde ar trebui sa fie toti cei alesi sa raspunda de prezentul acelora pe care ii reprezinta, dar si de viitorul lor. Un viitor care se anunta frumos la Rifov, cel putin din perspectiva elevilor care, aflati acum pe bancile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

