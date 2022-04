Stiri pe aceeasi tema

- Cum se lucreaza de Sarbatorile Pascale la Stare Civila și Evidența Persoanelor? A. SERVICIUL STARE CIVILA „DECESE„ – Cam. 26, 27 vineri22.04.20229 – 13sambata23.04.20229 – 13duminica24.04.2022NU SE LUCREAZAluni25.04.20229 – 13 B. SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR In intervalul 22.04.2022-25.04.2022…

- Primaria comunei Bistra aduce la cunoștința persoanelor interesate ca valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap, prelungita conform Legii nr. 55/2020, se menține doar timp de 90 de zile de la incetarea starii de alerta – adica, pana in data de 6 iunie 2022, inclusiv. Pentru a beneficia,…

- Prefectura Prahova a anunțat, marți, ca programul cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova a fost prelungit, ca urmare a numarului mare de cereri. Programarile au ajuns la sfarsitul lunii iunie. Astfel, potrivit Prefecturii Prahova, programul cu publicul al Serviciului Public…

- Primaria Satu Mare anunța modificarea programului cu publicul pentru preluarea și eliberarea actelor de identitate la Serviciul de Evidența a Persoanelor a municipiului Satu Mare, ca urmare a modificarilor privind incetarea starii de alerta. Incepand de luni, 14 martie, programul de lucru pentru depunerea…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- Potrivit TimisOnline , barbatul s-a prezentat la Direcția de Evidența a Persoanelor pentru ca iși pierduse buletinul temporar și voia unul nou.Suparat ca nu a reușit sa iși rezolve problema, acesta s-a enervat și s-a urcat intr-un copac, amenințand ca se spanzura.La fața locului s-au deplasat imediat…

- Dupa inceperea ninsorii, atat aseara, cat și in aceasta dimineața, 44 utilaje ale firmei de deszapezire Comprest au acționat pe strazile Brașovului și din Poiana Brașov, astfel incat circulația, in aceasta dimineața, se desfașoara in condiții bune. Primele utilaje au ieșit dupa ora 21.00, cand a inceput…