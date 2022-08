La plajă, printre explozii: Războiul nu le strică rușilor concediul în Crimeea (video) Pe masura ce razboiul total al Rusiei impotriva Ucrainei a atins pragul a șase luni, luptele au inceput sa aiba loc și in Crimeea. Peninsula, pe care Rusia a anexat-o cu forța de la Ucraina in 2014, a cunoscut o serie de explozii pe parcursul lunii august. In pofida lor, turiștii ruși nu renunța la plaja. Pe 9 august, mai multe explozii au zguduit baza aeriana Saki a armatei ruse din Novofedorivka; pe 16 august, o alta serie de explozii a izbucnit la un depozit de muniții langa Mais’ke; pe 20 august, șapte explozii au fost observate in largul coastei, langa Alupka; un alt val de explozii a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

