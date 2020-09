La piata dupa struguri Intr-o zi m-a trimis nevasta-mea sa-i cumpar niste struguri din piata. Cand am ajuns in sfarsit acasa cu strugurii pe care ii cumparasem, dupa ce in prealabil m-am oprit si am baut si eu o bere, ca omu’, a inceput sa zbiere la mine ca apucata: – Fir-ai al naibii de betiv, eu te-am trimis sa cumperi struguri, nu stafide!… Articolul La piata dupa struguri apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Vine la coafor un tip cam chel… avea doar patru fire de par. – Pai bine domnule, si cum ai vrea sa te aranjez? – Cu carare pe mijloc, doua fire intr-o parte si doua intr-o parte. Peste un timp ii mai cade tipului un fir si se gandeste sa-si aranjaze iar parul. Frizerul: – Ei, acum cum il aranjam? –…

- La macelarie suna telefonul: – Aveti picioare de porc? – Da! – Piept de rata? – Da! – Spate de bou? – Sigur! – Si cap de curcan? – Da, ma, da! – Ai de viata mea, da urat mai trebuie sa fii!

- Doi cersetori in Italia, se intalnesc si se intreaba unul pe altul: – Cati bani ai strans azi?– 6 euro…– 6 euro? Ce ai facut de ai strans doar 6 Euro?– Am facut de toate – imbracat ponosit, saracacios, fata de milog, am si scris pe o placuta de carton ca am o nevasta si 4 copii de intretinut. Dar tu…

- La puscarie, doi colegi de celula discutau una-alta:– Ba, fratie, tie cati ani ti-au dat?– 5.– Da' de ce?– Am spart cateva geamuri la serviciu.– Pai cum, frate, 5 ani pentru cateva geamuri??? Dar unde lucrai? – Pe un submarin…

- Brad Pitt si Angelina Jolie vor lansa pe piata un vin spumant roz. Cei doi detin impreuna un domeniu viticol in sudul Frantei, Chateau Miraval.Desi sunt despartiti de patru ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au inca multe lucruri in comun in afara de cei sase copii. De exemplu, un domeniu viticol…

- Piața auto europeana continua sa inregistreze un declin puternic in acest an, insa datele pentru luna mai indica o ușoara revenire la normal comparativ cu aprilie. Potrivit datelor oficiale publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), in luna mai au fost inmatriculate aproape…

- Serviciile de telefonie fixa in Moldova sunt din ce in ce mai putin solicitate, lucru confirmat de datele Agentiei Nationale pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei (ANRCETI). Potrivit agentiei Infotag, in primele trei luni ale anului curent, traficul total de voce s-a…

- Acolo americanii primesc un KIA K5 GT cu motorul de baza 1.6 T-GDI de 203 CP cuplat la o cutie 8DCT cu dublu ambreiaj, iar pentru cei cu pretentii exista si o versiune de top dotata cu motorul pe benzina de 2.5 litri. Acesta dezvolta 290 CP si poate sa fie echipat si cu o transmisie…