- Concursul „Susținem jocurile olimpice de iarna”, februarie, 2022 s-a incheiat.Proiectul este organizat in cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, Seini, cu susținerea Primariei orașului Seini, parteneri:Academia Olimpica Filiala MM și AJSPTMM . „Elevii din cadrul Liceului Tehnologic Agricol…

- Duminica, 30 ianuarie 2022, cu prilejul sarbatorii Sfinților Trei Ierarhi, se va desfașura la Museikon, incepand cu ora 16.00, cea de-a cincea ediție a expoziției Mozaikon a studenților secției de Arta Sacra a Facultații de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia. Ediția din acest an il va avea ca invitat…

- Expoziția de pictura „Dinspre paradis”, semnata Andrei Simion, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima și curatoriata de Maria Pașc, va fi deschisa in 22 ianuarie și aduce in atenția publicului cele mai recente lucrari ale pictorului. Despre expoziția „Dinspre paradis”, Maria Pașc,…

- Muzeul de Arta Constanta organizeaza joi, 6 ianuarie 2022, incepand cu ora 15.00, vernisajul expozitiei"QUE VIVA PICASSO". Expozitia prezinta lucrari de grafica ale celui mai mare artist al secolului al XX lea, Pablo Picasso.Nascut in 1881, la Maacute;laga, in Spania, Pablo Picasso a creat in timpul…

- Senatul si Camera Deputatilor vor organiza, joi, o sedinta de plen solemna consacrata împlinirii a 32 de ani de la Revolutia Româna din Decembrie 1989, anunța Agerpres. Senatorii au pastrat, miercuri, în plen, un moment de reculegere pentru martirii Revolutiei din Decembrie 1989, la…

- Refacut de curand și redenumit ”Pasajul Take Ionescu”, in pasajul pietonal din Centrul Civic (fost Omnia), municipalitatea a ținut sa le ofere ploieștenilor o expoziție fotografica inedita. Astfel, de la sfarșitul saptamanii trecute, cei care traverseaza Bulevardul Republicii, prin pasajul “Take Ionescu”,…

- V. Stoica Ministerul Apararii Naționale a finalizat in luna noiembrie recepția la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului de restaurare, reabilitare și conservare a ,,Crucii comemorative a eroilor romani din Primul Razboi Mondial”, proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin…

- Expozitia de arta „Conexiune in Brahma” Liusic VRAPCIU (1952 – 1993) – Vladimir PAUN-VRAPCIU (1976) Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, incepand Post-ul Muzeul de Arta – Un tanar artist plastic iși expune lucrarile alaturi…