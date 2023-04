Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) este o institutie intemeiata de George Enescu in 1920 si este compusa din profesionisti in domeniul compozitiei muzicale si muzicologiei. Ea functioneaza pe baza unui statut si a regulamentelor. Asta ar trebui sa știe maramureșenii in primul…

- In cazul tuturor candidatilor care nu au absolvit o institutie de invatamant superior muzical, dobandirea calitatii de membru al UCMR este supusa conditiei statutare constand in promovarea unui examen de admitere, iar in cazul lui Nicolae Covaci examenul a fost organizat si notat ca atare in cadrul…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si-a exprimat „surpriza amara” in urma neadmiterii in Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) a liderului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci. „Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat ‘examenul’ pentru a fi membru al Uniunii…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si-a exprimat "surpriza amara" in urma neadmiterii in Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) a liderului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci, care nu a luat examenul. "Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat 'examenul' pentru…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si-a exprimat „surpriza amara” in urma neadmiterii in Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) a liderului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci, care nu a luat examenul. „Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat ‘examenul’ pentru…

- Nicu Covaci a ramas fara pensie, la 75 de ani, motivul fiind unul care a starnit revolta printre fanii artistului. Fondatorul si liderul formatiei Phoenix a fost inștiințat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor ca nu are dreptul la pensie pentru ca nu are atestat de compozitor. In urma cu trei…

- Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania a respins solicitarea lui Nicolae Covaci (Phoenix) de a fi primit ca membru al UCMR. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a aflat de caz și se arata revoltat. Romașcanu anunța ca legea asociațiilor trebuie sa fie reanalizata cu atenție și „sa fie…

- Cei care-și cumpara o mașina noua in Romania se arata tot mai deschiși la alternativa oferita de automobilele electrificate, fie ele 100% electrice sau cu propulsie hibrida, țara noastra mergand in ritm cu vestul Europei pe drumul spre un viitor fara emisii poluante. In 2022, piața auto a…