- Cristiano Ronaldo (37 de ani), liber dupa desparțirea de Manchester United, ar fi ajuns la un acord cu Al-Nassr, club care ii ofera un contract pe doua sezoane și jumatate cu 200 de milioane de euro salariu anual! Ceea ce se specula in ultima vreme ar putea deveni realitate in curand. ...

- Populația lumii a depașit in luna noiembrie 2023 pragul de opt ​​miliarde, astfel ca este posibil ca numarul celor care cred in vrajitorie sa fie mai mare de un miliard, spun autorii studiului.Calculat prin evaluarea unor sondaje efectuate pe 140.000 de persoane din 95 de țari și teritorii, s-a constatat…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Grupul Electrica, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața de distribuție și furnizare de energie electrica, a intregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 534 de milioane de lei, de șapte ori și jumatate mai mare fața de cel din perioada similara a anului…

- Marți, 15 noiembrie 2022, ziua in care, conform previziunilor ONU, populația mondiala atinge un nivel record de 8 miliarde de oameni. In urma cu 11 ani, in 2011, erau 7 miliarde de locuitori.Populatia mondiala depaseste marti opt miliarde de locuitori, potrivit unor estimari oficiale ale Organizatiei…

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru luna septembrie 2022 este de 8.659 lei pe luna, fata de 7.233 lei in septembrie 2021, in crestere cu 19,7%. Potrivit raportului „Cosul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populatia…

- Populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a reprezentat 74,1% din populația rezidenta a Romaniei in anul 2021, potrivit INS. Populația conectata la sistemul public de alimentare cu apa In anul 2021 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 14.177.807 persoane,…

- Aproape jumatate din speciile de pasari sunt in declin la nivel global, iar una din opt este amenintata cu extinctia sub presiunea in special a agriculturii, a exploatarii forestiere si a schimbarilor climatice, avertizeaza un raport de referinta publicat miercuri de ONG-ul international BirdLife, potrivit…

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin 13 oameni au fost uciși, iar alții au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc la școala cu numarul 88, in care se aflau in jur de 1000 de elevi și 80 de […] Articolul Cel puțin…