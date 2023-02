La Muzeul din Galați, un automobil Dion Bouton pe care Toyota a vrut să-l cumpere cu 800.000 dolari In colecțiile din Galați se afla trei mașini celebre, un „Dion Bouton” din 1898, in valoare de 800.000 de dolari, un „Ford T” din 1914 si un automobil marca „Ego 4/14”, din 1924. Cea mai valoroasa dintre aceste masini de epoca este automobilul „Dion Bouton”, model 1898, care se afla in colectia Muzeului de Istorie si este expus la Casa „Cuza”. In lume se afla doar trei astfel de masini. O bijuterie pe roți, care a anticipat autovehicolele cu tracțiune integrala Contele Albert de Dion și colaboratorii sai, mecanicii Georges Bouton și Trepardoux, au construit primul automobil cu aburi in 1883.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

