- Acum 15 ani, pe 29 noiembrie 2019, Radio Guerilla incepea sa emita cu sloganul „Un Radio cu o oaie”. Bogdan, Shurubel și Ionuț le-au urat de dimineața „La mulți ani” și la caat mai multe emisiuni bune. De asemenea, de dimineața, Shurubel și-a amintit de un moment petrecut cu Matei, unul din matinalii…

- Maratonul lui Niculae, ediția a 5-a, a debutat impreuna cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Matinalii Virgin Radio Romania s-au jucat cu ascultatorii, au dat premii, dar mai presus de toate, i-au dat energia aia buna lui Andrei Niculae! Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea…

- Andrei Niculae a inceput Maratonul de 48 de ore in direct la Virgin Radio Romania! Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea alaturi pe Bogdan, Shurubel și Ionuț, Andreea Esca, Alexia Eram, Moise Guran, Ana Baniciu, Antonia, INNA, Iuliana Beregoi, Alexandra Stan, Manuel…

- Un bucureștean este de astazi posesorul unui iPhone 11 PRO la concursul #VirginRadioStar! Deși metroul din Drumul Taberei cel mai probabil nu va circula, Octav a caștigat un Iphone 11 PRO de la Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intregul moment il puteți asculta aici: https://virginradio.ro/wp-content/uploads/2019/11/CUT-BSI-01-11-CASTIGATOR-IPHONE.wav…

- Dupa ce Ramona din Alba Iulia a caștigat premiul de la Cat se Aude, Cosmin i-a sunat pe Bogdan, Shurubel și Ionuț ca sa-i anunțe de coincidența dimineții. Concret, Ramona a pus mana pe 1.410 lei pe 14.10.2019. Coincidența sau nu, Cosmin a caștigat un hanorac Virgin in dimineața asta. Stay tuned! Marți…

- In aceste vremuri grele (adica de…back to haos), in care statul in trafic iți da batai de cap, Bringo e raspunsul: descarci aplicația pe telefon și primești cumparaturile chiar la tine acasa! Deși sunt matinali, Bogdan, Shurubel și Ionuț se confrunta in fiecare zi cu haosul din București…din fericire,…

- „Ai grija de femeia ta” este ultima piesa pe care Smiley și Marius Moga au lansat-o impreuna. In dimineața asta au venit in studio, iar cum a fost, credem ca puteți vedea din fotografiile de mai jos, dar și din live-ul de pe Facebook: Suntem LIVE cu Smiley si Marius Moga Suntem LIVE cu Smiley... View…

- Alexandra Gavrila poate nu mai este dimineața alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar tot dimineața o sa te intalnești cu ea la Virgin Radio Romania, in fiecare weekend. Ne-a lamurit chiar, vineri, in direct la radio. Așa ca, de saptamana aceasta, Alexandra te așteapta in fiecare sambata și duminica…