La mulți ani, Florin Călinescu! Îndrăgitul actor împlinește azi 65 ani. Povestea vieții sale pare desprinsă dintr-un film La mulți ani, Florin Calinescu! Popularul actor și om de televiziune implinește azi 65 ani. Artistul a carui cariera din utimul sfert de secol se leaga de istoria postului Pro TV, fiind unul din cei care au ”scris” primele pagini, implinește anul acesta și 40 de ani de la debutul spu in cinematografie. In 1981, Florin Calinescu a obținut primul rol in drama ”Lumini și umbre”. Insa zona ce l-a consacrat cu adevarat a fost televiziunea. A intrat in mass media la jumatatea anilor ’90, ca prezerntator al emisiunii ”Dumicile celor singuri (Pro FM). Intre 1996-2000, Florin Calinescu a fost cel mai popular… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea (46 de ani) a debutat in televiziune la doar 20 de ani. Prezentatoarea și-a inceput cariera in 1994, la TVR1, ca moderatoare a concursului Eurovision. Pana in februarie 1996, vedeta a prezentat mai multe emisiuni de divertisment difuzate de Tele7abc. Gabriela a absolvit in anul 1993…

- Astazi, 6 aprilie, s-a atins un nou record trist: 14 bolnavi cu Covid sunt internați in secția ATI – toți intubați – la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Practic, capacitatea de a trata pacienții critici este depașita, din nou, fiindca nici in UPU nu mai exista posibilitatea suplimentarii paturilor,…

- „Sunt vaccinurile anti COVID-19 experimentale?Nu. Inainte sa fie autorizate, vaccinurile au trecut prin studii clinice de faza 1, 2 și 3, demonstrandu-se astfel eficacitatea și siguranța acestora. Faptul ca ele continua sa fie monitorizate atent NU inseamna ca sunt in faza de experimentare.Deși vaccinurile…

- Grupul farmaceutic american Pfizer urmeaza sa concedieze 15% din personalul centrului sau de distributie de la Zaventem (Belgia), urmand ca o parte din activitatile acestui centru sa fie delocalizate in Romania, informeaza cotidianul La Libre Belgique. Potrivit unor surse sindicale, aproximativ 38 din…

- "CTP BV, proprietar si dezvoltator major european de spatii logistice integrat pe verticala, isi anunta intentia de a lansa o oferta initiala si de a solicita admiterea la listarea si tranzactionarea actiunilor sale pe Euronext Amsterdam, o piata reglementata a Euronext Amsterdam NV", a informat compania.…

- Andrei Paunescu a filmat acasa, la București, o discuție plina de haz intre Florin Piersic și Adrian Paunescu, in care poetul il convinge pe marele actor sa-și scrie memoriile intr-o rubrica saptamanala in revista ”Totuși iubirea”. Totul s-a petrecut in sambata de 30 iunie 1991. Adrian Paunescu il convinge…

- Florin Calinescu este unul dintre jurații de la „Romanii au talent”, sezonul 11 , care va incepe la Pro TV, pe 5 februarie. Alaturi de acesta, la masa juriului se mai afla Andi Moisescu, Andra și Alexandra Dinu, care i-a luat locul lui Mihai Petre. Florin Calinescu s-a nascut la Timișoara și este unul…

- CHIȘINAU, 30 ian - Sputnik. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, primul caz in care au fost alertați salvatorii a avut loc dupa ora unu. Pompierii au fost alertați dupa la etajul 16 al unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia, ardea un frigider vechi care se afla pe scara…