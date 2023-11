Stiri pe aceeasi tema

- Anual, la data de 8 noimebrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Clendarul Ortodox. Așadar, peste un milion de romani isi sarbatoresc de nume, odata cu Sfinții Mihail și Gavril. Iata cele mai frumoase mesaje, urari si felicitari prin care sa le spui celor dragi un calduros "La Multi…

- MESAJE de SFANTUL Dumitru 2023: Urari și felicitari pentru cei care isi sarbatoresc onomastica pe 26 si 27 octombrie MESAJE de SFANTUL Dumitru 2023: Urari și felicitari pentru cei care isi sarbatoresc onomastica pe 26 si 27 octombrie Peste 300.000 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica de Sfantul…

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir sau Sfantul Dumitru este praznuit de catolici și ortodocsi, in fiecare an pe data de 26 octombrie. Cu ocazia acestei sarbatori importante, sunt romani care iși serbeaza ziua de nume. Așadar, daca aveți sarbatoriți in familie sau printre prieteni, noi…

- Sfanta Parascheva este una dintre cele mai venerate și apreciate sfinte din calendarul ortodox. Viața ei bogata in credința și devotament a lasat o amprenta puternica asupra istoriei Bisericii Ortodoxe și a poporului roman. Daca vrei sa transmiți prietenilor și familiei esaje și urari de Sfanta Parascheva…

- Daca vrei sa transmiți mesaje și urari de Sfantul Ciprian 2023, ți le-am ales pe cele mai frumoase pentru apropiații tai care iși serbeaza onomastica. Pe 2 octombrie se sarbatorește Sfantul Ciprian, insa puțini sunt cei care cunosc povestea acestui sfant. El era un pagan, pe care parinții l-au dedicat…

- Cele mai frumoase mesaje și urari de Sfanta Maria. Transmite-le un gand frumos celor dragi pe 8 septembrie. Sfanta Maria Mica este sarbatorita anual la data de 8 septembrie. Tot aceasta este data la care putem sa uram ”La mulți ani” celor dragi. Deși mulți fac acest lucru pe 15 august, in realitate,…

- An de an, pe data de 30 august, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Alexandru. Așadar, in aceasta zi este zi de sarbatoare pentru cei care poarta numele de Alexandru, Alexandra, Sandu, Sanda, Sandra și alte derivate. Daca nu aveți inspirație și nu știți ce sa le transmiteți celor dragi pe 30…

- Sfantul Alexandru 2023. In cazul in care ai in familie sau in randul prietenilor persoane care iși sarbatoresc maine, 30 august 2023, ziua de nume, noi ți-am pus la dispoziție cateva idei de mesaje pe care le poți transmite apropiaților cu ocazia aniversarii onomastice.