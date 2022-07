La mulți ani Corina Chiriac, Mirabela Dauer și Margareta Pâslaru, doamnele muzicii ușoare. Mira împlinește 75 de ani Trei dintre cele mai iubite soliste ale muzicii romanești, Angela Similea, Margareta Paslaru și Mirabela Dauer se aniverseaza astazi. Mira face 75 de ani! Nascute in aceeași zi, sub aceeași stea norocoasa care le-a dat cariere prodigioase, cele trei doamnele muzicii ușoare romanești au scris istorie prin miile de spectacole prin care au bucurat generații de romani. Mirabela Dauer implinește astazi 75 de ani! Artista care a scris și lansat geniale melodii precum ”Fotoliul din odaie”, ”Dimineți cu ferestre deschise”, ”Dormeau pe-o frunza doua stele” ori ”Morarița” a fost la inceputurile carierei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

