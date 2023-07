La Moinești, piste de biciclete asfaltate, în timp ce Bacăul optează pentru pavele Municipiul Moinești a devenit un exemplu de infrastructura prietenoasa bicicliștilor, marcand diferența fața de Bacau prin abordarea sa in privința pistelor de biciclete. In timp ce in Bacau se ia in calcul amplasarea de pavele pe pistele de biciclete aflate pe carosabil, ceea ce duce la diminuarea benzilor auto sau a locurilor de parcare, in […] Articolul La Moinești, piste de biciclete asfaltate, in timp ce Bacaul opteaza pentru pavele apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

