- Masuri de ordine și siguranța publica asigurate de Gruparea de Jandarmi Mobila Craiova. Vineri, 06 august, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la meciul de fotbal dintre echipele CS Mioveni și CFR Cluj. Meciul de fotbal se…

- Suporterii lui FCSB din Peluza Nord au reacționat dupa meciul favoriților cu UTA, scor 1-1, și declarațiile patronului Gigi Becali, care a spus clar ca va continua sa dicteze toate schimbarile de la nivelul echipei. Fanii au concluzionat ca „unicul dușman al echipei se afla in loja”, in persoana lui…

- CFR Cluj va avea parte de o experiența inedita în turul 2 preliminar din UEFA Champions League, scrie digisport.ro. „Feroviarii” vor juca cu o echipa din Gibraltar într-o dubla manșa. Echipa se numește „Lincoln…

- Nu au lipsit incidentele dupa finala EURO 2020, caștigata de Italia in fața Angliei chiar pe Wembley, scor 1-1, 3-2 d.pen. Suporterii englezi nu au acceptat eșecul din finala și s-au razbunat nu doar pe forțele de ordine, cat și pe admiratorii Italiei. La scurt timp dupa finalul meciului, imagini scandaloase…

- Fanii din Marea Britanie ai nationalei Angliei cu bilete la sfertul de finala cu Ucraina, de la Roma, au aflat ca nu isi pot sustine echipa favorita din tribunele Stadionului Olimpic, chiar daca sunt vaccinati cu schema completa sau au teste negative pentru noul coronavirus, informeaza dailymai.co.uk,…

- Fanii din Ucraina și din Austria au semnat „frația berii” in Centrul Vechi din Capitala, inainte de meciul celor doua naționale, programat luni, 21 iunie, de la ora 19.00 (in direct la Pro TV), pe Arena Naționala din București.Ucraina - Austria se joaca diseara la București, in ultima runda a grupei…

- Suporterii celor de la CSA Steaua au primit 14 bilete pentru meciul cu CS Afumați, returul barajului de promovarea in Liga 2. Partida este programata duminica, de la ora 17:30. CSA Steaua a luat o opțiune importanta pentru promovarea in Liga 2, dupa victoria cu 2-0 din meciul tur. Disputa dintre CS…