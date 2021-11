La Maternitatea „Elena Doamna” au fost o sută de naşteri în octombrie Este o crestere cu 50- fata de aceeasi luna a anului 2017. Maternitatea „Elena Doamna" a inregistrat in luna octombrie o crestere de 50- a natalitatii fata de aceeasi luna a anului 2017. Daca in luna octombrie, in urma cu cinci ani, au venit pe lume 67 de copii, luna trecuta au fost nascuti 100 de copii. Reprezentantii maternitatii spun ca este o crestere importanta, avand in vedere ca suntem in plina pandemie. „Este o crestere a numarului de nasteri suprinzatoare si pentru noi avand in vedere si contextul pandemic. Luna octombrie a fost cea mai incarcata de pana acum, unitatea noastra fiind si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

