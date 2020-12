Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a respins o incercare fara precedent a președintelui in exercițiu Donald Trump de a rasturna rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie in patru state cheie, relateaza BBC. Procesul intentat saptamina aceasta de autoritațile din statul Texas a urmarit invalidarea rezultatelor…

- Curtea Suprema a SUA a respins procesul intentat de procurorul general al statului Texas privind invalidarea rezultatelor alegerilor prezidentiale in incercarea de a intoarce rezultatul in favoarea lui Donald Trump, relateaza BBC. Procesul, deschis saptamana aceasta de statul Texas, era sprijinit…

- Omul de afaceri Fredric Eshelman, care a donat 2,5 milioane de dolari pentru a contribui la contestarea rezultatelor alegerilor prezidentiale de catre o organizatie pro-Trumpa, solicita in instanta returnarea banilor, dupa rezultatele dezamagitoare, informeaza The Guardian.Fredric Eshelman, un om de…

- Georgia, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin: acestea sunt statele cheie in care nu au fost inca numarate voturile in totalitate, relateaza USA Today.Pana in prezent, Biden deține 238 de voturi, iar Trump are 213. Caștigatorul are nevoie de 270. Biden are nevoie de 32 de…

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

- "Fiti increzatori, vom castiga", a spus Joe Biden in fata sustinatorilor sai reuniti pe sistem 'drive-in' in fieful sau din Wilmington, statul Delaware. "Consideram ca suntem pe drumul cel bun pentru a castiga alegerile", a afirmat Biden, sub claxoane entuziaste. Citeste si REZULTAT ALEGERI…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE…