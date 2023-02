Stiri pe aceeasi tema

Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro.

FC Barcelona, liderul din La Liga, a obtinut o victorie la limita, 1-0, in deplasare cu Girona, sambata seara, in etapa a 19-a a campionatului Spaniei.

Echipa spaniola Mallorca a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Celta Vigo, in primul meci al etapei a 18-a din La Liga, informeaza news.ro.

Formatia Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a castigat, cu scorul de 3-2, echipa Villarreal. Real Madrid a revenit, dupa ce a fos condusa cu 2-0, anunța news.ro.

Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in deplasare, in compania echipei Celta Vigo, in etapa a XV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

Formatia Atletico Madrid a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Elche, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Spaniei. Meciul a fost precedat de un minut de reculegere in memoria lui Pele, anunța news.ro.

Fostul tenismen David Ferrer a fost numit capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Spaniei, el urmand sa isi preia functia in 19 decembrie, cand este programata prezentarea sa oficiala, potrivit news.ro.

CSM CSU Constanta a invins-o pe CS Agronomia Bucuresti cu scorul de 67-46 (15-14, 22-12, 12-11, 18-9), joi, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres.