- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Athletic Bilbao, duminica seara, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a din La Liga.Catalanii s-au impus pe stadionul San Mames, in fata a 49.741 de spectatori, prin golul marcat…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Athletic Bilbao, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga, informeaza news.ro.FC Barcelona s-a impus prin golul lui Raphinha, din minutul 45+1 si ramane lider in clasament, cu 65 de puncte, cu 9 mai mult decat Real…

Echipa FC Barcelona va purta logoul cantaretei spaniole Rosallia la meciul din 19 martie cu Real Madrid, din LaLiga, relateaza RAC 1.

- Barcelona a confirmat luni accidentarea atacantului sau polonez Robert Lewandowski, acest urmand sa lipseasca doua saptamani. Lewandowski nu va putea in consecința sa evolueze in El Clasico, cu Real Madrid, dupa ce a suferit o accidentare la tendonul de la genunchi, duminica, in meciul cu Almeria.…

Antrenorul Carlo Ancelotti s-a declarat convins, vineri, ca va ramane la Real Madrid in sezonul viitor, desi echipa este la 8 puncte in spatele lui FC Barcelona in La Liga, relateaza AFP.

Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro.

- Real Madrid și Barcelona vor disputa finala Supercupei Spaniei. Meciul este programat duminica, de la ora 21:00 și va fi transmis in direct la Digi Sport 1. Cele doua mari rivale s-au mai intalnit o data in acest sezon, in turul din La Liga cand Real Madrid s-a impus cu 3-1 in fața gruparii catalane.…

- FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga.Ousmane Dembele a marcat unicul gol al meciului de la Madrid, in minutul 22. Pe final, in minutul 90+2, arbitrul Jose Luis Munuera Montero a eliminat cu rosu direct cate un jucator de la fiecare…