La inceputul lunii lui Mos Craciun, Alexandra Ungureanu lanseaza “Dalba Corinda”

- In apropierea sarbatorilor de iarna, Asociatia "Suflete deschiseldquo; si Arimex Comexim 2000 SRL, societatea care asigura hrana necesara bolnavilor internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo;, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Spitalul CFR din Constanta, lanseaza…

- ANM a facut un anunț de ultima cu privire la fenomenele meteo ce ne așteapta in urmatoarea perioada! Inceputul lunii decembrie va fi unul extrem de bland pentru aceasta perioada, dar din a doua jumatate a lunii, fenomenele meteo vor fi cum nu se poate mai severe.

- In aceste momente, la Centrul Multifunctional Educational pentru Tineret "Jean Constantin" are loc lansarea volumelor "Cartea regelui romantic si a fiilor fara de tara" Editura RAO, 2016 si "La capatul notii" Editura Polirom, 2015 , ale lui Vartan Arachelian. Amfitrionul evenimentului este prozatoarea…

- Platforma de streaming video Netflix trece printr-o perioada dificila în contextul în care actiunile au scazut pe Nasdaq cu peste 46% de la începutul anului, pe fondul unei pierderi neasteptate de utilizatori.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- "Dan Moisescu ndash; un reper in folcloristica romaneasca" este titlul cartii monografice care va fi lansata ca un preambul al Festivalului Concurs National de Interpretare a Cantecului Popular Romanesc "Dan Moisescu" editia a XXIII a care va avea loc in perioada 02 04 octombrie 2019 la Topalu. Dan…

- KMG International va acorda 100 de burse elevilor de liceu și studenților cu performanțe remarcabile din București, Constanța și Prahova. Elevii și studenții pasionați de industria de petrol și gaze iși pot trimite candidaturile la adresa dedicata programului intre 16 septembrie și 20 octombrie, urmand…

- Romania ramane lider in Uniunea Europeana la exportul de grau avand in vedere ca anul acesta a exportat peste 1,5 milioane tone in spațiul extracomunitar, conform datelor colectate de Comisia Europeana. Aceasta cantitate reprezinta 34% din graul exportat de statele membre UE in perioada 1 iulie – 8…

- Cu aproape 3,2 milioane de vizualizari ale CV-urilor de la inceputul anului, candidații intre 36 și 45 de ani sunt cei mai cautați de angajatorii din Romania CV-urile candidaților din grupa de varsta 36-45 de ani activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro au strans, de la inceputul anului și pana…