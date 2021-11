Stiri pe aceeasi tema

- Cursul va avea loc in Malta, in perioada 9 – 12 noiembrie 2021. In cadrul acestui seminar vor fi prezentate teme care vizeaza uniformizarea deciziilor arbitrilor in cadrul jocului de futsal și vor fi analizate noile amendamente și modificari ale regulamentului de joc. De asemenea, arbitrilor li se va…

- Xavi Pascual, antrenorul campioanei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a fost premiat de forul national din Spania, pentru câștigarea a patru trofee interne si a Ligii Campionilor cu FC Barcelona, în sezonul precedent. Tehnicianul se afla în Spania cu nationala României pentru…

- Demersurile continua. Trenul Metropolitan Iași prinde contur. A fost semnat astazi protocolul de asociere pentru realizarea acestei investiții intre Municipiul Iași, Consiliul Județean Iași – Iași County Council, Compania Naționala de Cai Ferate „CFR” SA și comunele Lețcani, Holboca, Miroslava, Ciurea…

- Consiliul Județean Maramureș, in baza relațiilor de infrațire cu Voievodatul Podkarpackie din Republica Polona, invita maramureșenii interesați de geografia și istoria țarilor din Europa Centrala, sa participe la Concursul internațional de cunoștințe despre Inițiativa celor Trei Mari, organizat de Fundația…

- Municipalitatea va incepe procedurile de inființare a Parcului Industrial Tehnopolis, un proiect de hotarare in acest sens urmand a fi discutat de catre aleșii locali in cadrul ședinței programate luni, 4 octombrie 2021. Primarul Mihai Chirica a declarat joi, 30 septembrie, intr-o conferința de presa,…

- O inițiativa legislativa a Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova, care ar permite reducerea tarifelor la gazele naturale prin eliminarea unor cheltuieli nejustificate în suma de 150 de milioane de lei pe an, a fost repusa pe agenda Parlamentului. Proiectul de modificare a Legii…

- Deținuții care au fost condamnați la închisoare pe viața nu vor mai avea dreptul de a începe noi relații romantice, urmând sa li se permita doar întreținerea unei corespondențe cu persoanele apropiate înainte de a fi închiși. Cel puțin asta prevede un proiect de lege…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Amnesty International a facut apel joi la Qatar, tara care va gazdui Campionatul Mondial de Fotbal in 2022, sa ancheteze moartea lucratorilor imigranti, vorbind despre o serie de decese inexplicabile. Emiratul este cu regularitate condamnat de organizatii…