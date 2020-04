Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Fagaras si conducerea Spitalului Municipal anunta ca actioneaza in justitie pentru ca unitatea medicala sa fie exclusa de pe lista spitalelor suport pentru tratarea pacientilor cu COVID-19. Oficialii din Fagaras au formulat formulat o plangere prealabila pentru excluderea…

- Spitalul Caritas desemnat oficial spital suport COVID pozitiv/ Unde vor merge dializații cu COVID-19 și gravidele in Eveniment / on 01/04/2020 at 11:31 / A fost aprobat ordinul de ministru al Sanatații privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19,…

- Autoritatile au transmis ca persoanele care au calatorit in ultimele 14 zile in localitati din zonele afectate coronavirus, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa, se vor autoizola la domiciliu 14 zile. Aceeasi masura se aplica si membrilor de familie care locuiesc la acelasi domiciliu.

- Zece localitați din provincia italiana Lodi, unde s-a și inregistrat primul deces cauzat de coronavirus, au fost izolate. In plus, autoritațile au luat mai multe masuri pentru a impiedica raspandirea virusului. In regiunile Lombardia și Veneto s-au inregistrat cel puțin 25 de cazuri de infectare. Toate…

- Au fost lansate cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Finala Naționala Eurovision. Ele sunt Alcohol You, Beautiful Disaster, Colors, Cherry Red și Storm.UPDATE 20:22 | Alcohol You - este o piesa cu o linie melodica hipnotizanta, acompaniata de un set de versuri patrunzatoare, care te poarta…

- Dupa 8 ani de la moartea lui Whitney Houston, in presa internaționala au aparut detalii șocante din raportul autopsiei vedetei americane, care a decedat la numai 48 de ani.Whitney Houston, interpreta celebrei melodii "I Will Always Love You", a murit in 2012, dar acum presa a avut acces amplu la rezultatele…

- Propunerea primarului Nicoale Robu, de acordare a titlului de cetatean de onoare pentru Cristian Macelaru, dirijorul timisorean laureat cu titlul Grammy, a fost aprobata de Consiliul Local. Lista persoanlitailor care beneficiaza de titlul de cetatean de onoare al Timisoarei il va include si pe dirijorul…

- Cea de-a 62-a editie a galei premiilor Grammy a avut loc duminica seara, la Staples Center din Los Angeles. Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a galei este adolescenta californiana Billie Eilish. La doar 18 ani, ea a reusit sa castige cele mai ravnite trofee: cantecul anului…