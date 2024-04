Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a dus miercuri intr-o vizita neanuntata oficial la Comrat, in conditiile in care guvernatoarea prorusa a regiunii autonome gagauze, Evghenia Gutul, se afla la Moscova si a amenintat recent ca va declara separarea Gagauzei de Chisinau, daca Republica Moldova…

- Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Kent Logsdon, alaturi de ambasadorul Uniunii Europene in Moldova, Janis Mazeiks, ambasadorul Olandei, Fred Duijn și președintele Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, au participat la ceremonia de transmitere catre Consiliul Audiovizualului a echipamentului…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, propune organizarea, in aceeasi zi cu alegerile prezidentiale din noiembrie, a unui referendum pe tema aderarii europene a Republicii Moldova, potrivit agerpres.ro. Liderul de la Chisinau a declarat, miercuri, intr-o emisiune la postul de televiziune Digi…

- Președintele Senatului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 1-2 martie. Potrivit agendei vizitei, oficialul va avea intrevederi cu președinta Maia Sandu și speakerul Igor Grosu

- Președintele Senatului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 1-2 martie. Potrivit agendei vizitei, oficialul va avea intrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, noteaza Noi.md. {{733828}}La 1 martie,…

- Faptul ca autoritatile proeuropene de la Chisinau nu au dat inca un raspuns Moscovei la solicitarea acesteia privind deschiderea de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din martie din Federatia Rusa a infuriat oficialitati ruse, care au criticat miercuri dur conducerea Republicii Moldova.De…

- Primarul USR al orașului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca cei 30.000 de euro, reprezentand premiul „Timisoara pentru Valori Europene”, nu au fost virați catre presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.„Maia Sandu a venit la Timisoara acum o saptamana sa primeasca un premiu…

- Guvernul de la Chișinau a fost solicitat de Federația Rusa in legatura cu ținerea pe teritoriul moldovean a alegerilor prezidențiale ruse din 15-17 martie. Pana la aceasta ora Republica Moldova nu a dat niciun raspuns, transmite Radio Europa Libera.„Solicitarea este in prezent in proces de examinare,…